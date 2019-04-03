هل استخدام البطاقات البنكية غير التلامسية آمن في الإمارات؟

استخدام البطاقات البنكية غير التلامسية آمن في الإمارات

تكتسب عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية غير التلامسية ودون استخدام رمز سري شعبية في جميع أنحاء البلاد نظرًا لأن المزيد من البنوك وتجار التجزئة يعتمدون طريقة الدفع هذه، لكن الشكوك لا تزال قائمة في أذهان العملاء بشأن سلامة استخدام هذه البطاقات.

ويستفيد المتسوقون الذين يحملون بطاقات من هذا النوع من سرعة وسهولة إجراء المدفوعات دون الحاجة إلى المصادقة عليها في نقطة البيع إما عن طريق شريحة أو رمز شخصي أو توقيعات. بالطبع، يأتي ذلك مع خطر حدوث خسائر في الدفع في حالة وقوع البطاقات في الأيدي الخطأ من خلال السرقة أو الفقد العرضي.

وكان هذا موضوعًا كبيرًا للجدل في عام 2018 بعد أن انتشار مقطع فيديو أظهر كيف يمكن استخدام البطاقات غير التلامسية لإجراء عمليات الشراء دون علم المستهلك.

ويتم تضمين البطاقة غير التلامسية مع شريحة معينة تسمح بالاتصال بالحقل القريب (NFC) – وهي تقنية تمكن قارئات البطاقات المتوافقة من مصادقة المعاملات عن طريق تقريبها من البطاقة، بحسب غلف نيوز.

ويقوم عدد من البنوك العاملة في الإمارات بإصدار بطاقات الائتمان والخصم الممكّنة مع هذه الميزة. وتقول المصارف إن الميزة تحظى بشعبية كبيرة لدى عملائها لم يشتك الكثير من العملاء من ميزات الأمان لهذه البطاقات.

ونظرًا لأنه لا يلزم وجود رمز سري، لا يوجد مصادقة حقيقية ويعتبر حامل البطاقة مالكاً لها، وهذا يعني أنه في حالة سرقة بطاقة المستخدم، يمكن أن يقوم اللص بإجراء عمليات شراء باستخدامها بسهولة. ومع ذلك، هناك إجراءات أمان التي تم وضعها لمواجهة هذا.

وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في أحد البنوك المحلية: “عادةً ما تقتصر المدفوعات المسموح بها من خلال البطاقات غير التلامسية على بضع مئات من الدراهم والخسائر المحتملة في حالة فقدان البطاقة صغيرة نسبيًا”.

ويوفر HSBC هذه الميزة على بطاقاته مع حد أقل من 300 درهم. وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، إن البنك يقدم حاليًا خيارات الدفع بدون تماس عبر جميع بطاقات الائتمان والخصم، لشراء ما يصل إلى 300 درهم دون إدخال رقم التعريف الشخصي. وستتطلب جميع المدفوعات عبر الإنترنت مصادقة إضافية قبل الموافقة عليها.

ويقول المصرفيون إن مخاطر إجراء عمليات شراء صغيرة متعددة باستخدام بطاقات مسروقة أو في غير محلها منخفضة نسبيًا لأن معظم هذه البطاقات تأتي مع ميزات أمان إضافية مثل تنبيهات الرسائل القصيرة عندما يكون الشراء مصرحًا به.

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