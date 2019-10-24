استقرار أسعار الذهب وترقُب مزيدا من الوضوح بشأن بريكست

استقرت أسعار الذهب دون تغيير إلى حد كبير أمس الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن بريكست والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يلقى المعدن الأصفر الدعم من بعض عمليات الشراء التي تستند لعوامل فنية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1489.31 دولارا للأونصة، وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1492.40 دولارا للأونصة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن رفض مشرعون بريطانيون الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة لإقرار تشريع للتصديق على اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وعلى جبهة الحرب التجارية، قال له يو تشينغ نائب وزير الخارجية الصيني إن الصين والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في المحادثات التجارية، مضيفا أنه طالما احترم الجانبان بعضهما البعض، فما من مشكلة لا يمكن حلها.

وفرض الاقتصادان الكبيران سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على مدى 15 شهرا الفائتة مما أضر بالأسواق المالية وأوقد مخاوف من ركود عالمي.

ويعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن وعادة ما يستخدم للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.49 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 892.28 دولارا واستقر البلاديوم عند 1755.49 دولارا للأونصة.