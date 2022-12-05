اسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 5 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 5 ديسمبر، ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الساعات الأولى بالتناسب مع سعر الذهب العالمي سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,807.93 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 41.23 دينار أردني، بما يُعادل 58.13 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.79 دينار أردني، ما يُعادل 53.28 دولار.

سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الاثنين عند 36.07 دينار، بما يُعادل 50.86 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.92 دينار أردني، بما يُعادل 43.59 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 24.05 دينار أردني، ما يُعادل 33.91 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر في الأردن عند 1,282.35 دينار أردني، بما يُعادل 1,807.93 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 5 ديسمبر عند 41,228.48 دينار أردني، ما يُعادل 58,126.26 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 288.60 دينار أردني، ما يُعادل 406.88 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.