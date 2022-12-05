ارتفعت اسعار الذهب اليوم في الامارات الاثنين 5 ديسمبر 2022، في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,807.93 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 213.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 58.13 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 195.71 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.28 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الاثنين 5 ديسمبر عند 186.81 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 50.86 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 160.12 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 43.59 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 124.54 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.91 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 106.75 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 29.06 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الاثنين 5 ديسمبر : 6,640.52 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,807.93 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 5 ديسمبر : 213,497.52 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 58,126.26 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,494.48 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 406.88 دولار.