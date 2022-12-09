سجلت اسعار الذهب اليوم في الامارات الجمعة 9 ديسمبر 2022، نشاط نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع صعود مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,795.19 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الامارات اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 212.00 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.72 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 194.33 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.91 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الامارات اليوم الجمعة 9 ديسمبر عند 185.50 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 50.50 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 159.00 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 43.29 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 123.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.67 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 106.00 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.86 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

بلغ سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الجمعة 9 ديسمبر : 6,593.91 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,795.19 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 9 ديسمبر : 211,998.97 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 57,716.66 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,483.99 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 404.0 دولار.