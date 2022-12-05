سجلت اسعار الذهب اليوم في عمان الاثنين 5 ديسمبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية وسجلت العقود الفورية عند 1,805.71 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب في عمان اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.29 ريال عماني ما يُعادل 58.05 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.43 ريال عماني، ما يُعادل 53.22 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.50 ريال عماني، ما يُعادل 50.80 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.72 ريال عماني، ما يُعادل 43.54 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.00 ريال عماني، ما يُعادل 33.87 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.14 ريال عماني، ما يُعادل 29.03 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر في سلطنة عمان عند 693.29 ريال عماني، بما يُعادل 1,805.71 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

بلغ سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الاثنين 5 ديسمبر عند 22,289.77 ريال عماني، ما يُعادل 58,054.88 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 156.03 ريال عماني، أي ما يُعادل 406.4 دولار.