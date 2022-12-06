اسعار الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

سجلت اسعار الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 6 ديسمبر انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,769.71 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86,417.90 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.90 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 79,216.41 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.16 دولار).

بلغ سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75,615.67 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.79 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,813.43 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.67 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50,410.44 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.19 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,208.95 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.45 دولار).



اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 عند 2,687,899.27 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,769.71 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عند 604,925.33 ليرة، بما يُعادل (398.32 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في لبنان عند 86,417,903.77 ليرة، ما يُعادل 56,897.46 دولار.