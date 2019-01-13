دبي تفتتح أحد أعلى أحواض السباحة بالعالم هذا العام

تخيل أن تحظى بفرصة السباحة على ارتفاع 50 طابقاً عن سطح الأرض؟ يمكن تحقيق ذلك قريباً في برج النخلة بدبي، عند افتتاح حوض سباحة مذهل في وقت لاحق من هذا العام.

وسيضم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 240 متراً في نخلة جميرا ثلاثة حمامات سباحة، بما في ذلك مسبح لا متناهي مذهل يبلغ طوله 210 متراً في السماء.

كما سيضم “بالم تاور” أيضاً فندق “سانت ريجيس” الذي يضم 289 غرفة، و 432 مسكناً فاخراً و4 مطاعم (بما في ذلك مطعم على السطح يتسع لـ 300 مقعد)، بالإضافة إلى منصة مراقبة في الطابق 52، بحسب موقع واتس أون.

كما سيتصل البرج الفخم الجديد مباشرة بمول النخيل الجديد في النخلة، والذي سيتم ملؤه بأكثر من 350 متجراً. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع “نخيل مول” هذا العام، كما سيأتي مع محطة “بالم مونوريل” الخاصة به.

كما سيتم ربطه أيضًا بمنتجع سانت ريجيس الشاطئي، حيث سيتم منح الأولوية لضيوف الفندق ومقيمي برج النخيل.

كما سيكون النادي الشاطئي الفاخر موطنا لصالات الألعاب الرياضية الأكثر حداثة واللياقة البدنية، ومسبح لا متناهي كبير الحجم على الواجهة البحرية وبعض الإطلالات الخلابة على الخليج العربي.

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