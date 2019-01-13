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دبي تفتتح أحد أعلى أحواض السباحة بالعالم هذا العام

دبي تفتتح أحد أعلى أحواض السباحة بالعالم هذا العام
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