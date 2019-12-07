اكتتاب «أرامكو السعودية» سيكون أعلى 18 % من «علي بابا»

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري "جولدمان ساكس العربية السعودية" خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار"، بدلا من 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" حاليا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه في حال تم ذلك سيكون حجم الطرح 1.725 في المائة من أسهم "أرامكو" بدلا من 1.5 في المائة حاليا.

نتيجة لذلك سيصبح اكتتاب "أرامكو السعودية" يفوق الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية بنسبة 18 في المائة، بما قيمته 4.44 مليار دولار "16.65 مليار ريال".

ومن المرجح أن يمارس "جولدمان ساكس" خيار الشراء بفضل الوضع المالي القوي للشركة وسعر السهم المغري البالغ 32 ريالا "8.5 دولار".

يدعم هذا التوقع الطلبات الضخمة من قبل المؤسسات المكتتبة في الطرح الأول لشركة أرامكو السعودية، التي بلغت 397 مليار ريال "نحو 106 مليارات دولار"، بتغطية تبلغ 620 في المائة للحصة المطرحة لهم، البالغة 64 مليار ريال "17.1 مليار دولار" من خلال تخصيص ملياري سهم من أسهم الشركة تمثل 1 في المائة من أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

كذلك يدعم الترجيح، أن أكبر ثلاثة طروحات أولية في العالم "قبل طرح شركة أرامكو" قد تم خلال طروحاتها ممارسة هذا الخيار كالتالي:

في حالة طرح "علي بابا" بلغت حصيلته 21.8 مليار دولار "حجم العرض الأساسي"، ثم 25 مليار دولار "مع ممارسة خيار الشراء" في عام 2014.

و"بنك الصين الزراعي" بلغت حصيلة الطرح 22.1 مليار دولار "حجم العرض الأساسي"، ثم 24 مليار دولار "مع ممارسة خيار الشراء" في عام 2010.

وثالثا بلغت حصيلة طرح "البنك الصناعي والتجاري الصيني" 19.1 مليار دولار "حجم العرض الأساسي"، ثم 21.9 مليار دولار "مع ممارسة خيار الشراء" في عام 2006.

آلية الاستقرار السعري

عينت "أرامكو السعودية" شركة جولدمان ساكس العربية السعودية مديرا للاستقرار السعري لسهم الشركة، لضمان استقرار سعر السهم في السوق خلال أول 30 يوما من إدراجه. وفقا لنشرة الإصدار الخاصة بشركة أرامكو السعودية، يحق لمدير الاستقرار السعري شراء 15 في المائة من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي ليتمكن من استخدامها لهذا الغرض. وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير الاستقرار السعري -إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية- تنفيذ عمليات الاستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي للأسهم، ومع ذلك، لن يكون مدير الاستقرار السعري ملزما بالقيام بأي عمليات استقرار سعري.

ويمكن لمدير الاستقرار السعري إيقاف أي عمليات استقرار سعري، في حال مباشرتها، في أي وقت ودون إشعار مسبق.

وسيفصح مدير الاستقرار السعري عن أي تخصيص للأسهم الإضافية وعمليات الاستقرار السعري التي تجرى فيما يتعلق بالطرح، وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن الهيئة.

ولغرض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، يمنح خيار شراء لمدير الاستقرار السعري "خيار الشراء"، الذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما تصل نسبته إلى 15 في المائة من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحا أوليا "أسهم خيار الشراء" بسعر الطرح النهائي.

ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء، كليا أو جزئيا، بناء على إخطار منه، وفي أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري، بحسب ما يراه مناسبا.

وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقا للتخصيص الإضافي مكافئة من جميع النواحي لأسهم الطرح، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على أساس الأسهم، وتشترى بالشروط نفسها التي تباع بها أسهم الطرح، وستشكل فئة واحدة مع الأسهم الأخرى.

مزيج مرن من المستثمرين

وفق شركة أرامكو السعودية، شمل الطرح مزيجا جيدا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي/ المنطقة والعالم.

والطرح مفتوح للمستثمرين الأجانب من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، وأولئك الذين سجلوا للاستثمار في الأسهم السعودية يمكنهم كذلك الاستثمار في "أرامكو" بعد انتهاء الطرح. وبدأ البرنامج في عام 2015 وتم تحديثه في عام 2019 للمساعدة على توسيع قاعدة المستثمرين.

تتوقع "أرامكو السعودية" أن يؤدي انضمام المملكة في مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI و"فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" إلى مزيد من الاستثمارات الدولية حالما يتم إدراج الشركة.

فرصة استثمارية لا مثيل لها

ترى الشركة أن أسهمها فرصة لا مثيل لها مقارنة بشركات القطاع، حيث يمثل العائد المستدام من التدفق النقدي الحر مقياسا قويا يميز "أرامكو" عن غيرها، حيث يبلغ عمر احتياطي الشركة 52 عاما مع ربحية لا تضاهى بصافي دخل يبلغ 111 مليار دولار.

وبالاستفادة من طول عمر الاحتياطيات الذي لا يضاهى، وانخفاض تكلفة الإنتاج، ودمج التقنية والابتكار، وانخفاض تكلفة استبدال الاحتياطيات، تتمتع "أرامكو" بأقل نفقات رأسمالية لكل برميل مقارنة بأي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى.

تتسم الشركة بمرونة في دورات أسعار النفط بفضل ضخامة الإنتاج والكفاءة العالية والانضباط في إدارة الميزانية العمومية بجانب نسبة المديونية المنخفضة للغاية.

كذلك تتمتع بآفاق قوية للطلب على المدى البعيد على جميع الأصعدة مدفوعة بالنفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيميائيات بجانب التوسع نحو أسواق سريعة النمو.

ولدى الشركة أقل مُنتِج للكثافة الكربونية على مستوى العالم بواقع 10.2 كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون/ برميل المكافئ النفطي، وتبلغ نسبة كثافة الميثان 0.06 في المائة.

وتضع الشركة أهدافا واضحة لسياسة توزيع الأرباح والنية بتحقيق نمو مستدام لتوزيعات الأرباح، مع التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار كحد أدنى خلال الفترة بين 2020 و2024.

وترى الشركة أن أسهمها فرصة استثمارية فريدة في شركة رائدة يقودها فريق إدارة عليا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتمتع بسجل حافل في تحقيق ربحية وعوائد لا تضاهى في القطاع.

الاكتتاب

كانت "أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ32 ريالا "8.5 دولار" بما يعني تقييم الشركة عند 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار"، يجعلها الأضخم في العالم بفارق مريح عن الشركتين التاليتين "أبل" ومايكرسوفت، وتفوق قيمة أكبر عشر شركات نفط في العالم مجتمعة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".