الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية منذ يونيو

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية جديدة الأربعاء، وهي أطول سلسلة مكاسب لها في شهرين، جاء ذلك الارتفاع ، وسط تفاؤل بشأن موسم إيجابي لأرباح الشركات بينما أدى تباطؤ زيادة التضخم في الولايات المتحدة إلى تهدئة القلق حيال تشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي وسط مكاسب قادتها شركات التجزئة والبنوك والأسهم العقارية.

وصعد المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 250 للشركات المتوسطة في بريطانيا إلى ذروتين جديدتين.

وسجلت الأسهم العالمية أيضا مستوى قياسيا مرتفعا على خطى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو تموز، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي قريبا إلى تقليص مشتريات السندات.

حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية مؤخرا، متجاهلة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وقفزة في الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لاسيما في آسيا والولايات المتحدة.