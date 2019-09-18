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الأسهم السعودية تبرم 3 صفقات بقيمة 15.62 مليون ريال

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:20
شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الإربعاء، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 15.62 مليون ريال على نحو 255.3 الف سهم
شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الإربعاء، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 15.62 مليون ريال على نحو 255.3 الف سهم
أبرز العناوين
كان السوق السعودية يتداول في المناطق الخضراء عند مستوى 7788 نقطة خلال التداولات

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الإربعاء، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 15.62 مليون ريال على نحو 255.3 الف سهم تمت على شركتين مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الخضراء عند مستوى 7788 نقطة خلال التداولات، حيث  ارتفع السوق بنحو 18 نقطة، بنسبة إرتفاع بلغت 0.24 في المائة.

وبلغت التداولات نحو 757.9 مليون ريال تمت عبر تداول نحو 30.4 مليون سهم عبر تنفيذ 28.3 ألف صفقة.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الراجحي

59.60

                 38,572

           2,298,891

الراجحي

59.60

               182,395

         10,870,742

إكسترا

71.20

                 34,403

           2,449,494

 

 

 

 

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Via SyndiGate.info


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