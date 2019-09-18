الأسهم السعودية تبرم 3 صفقات بقيمة 15.62 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الإربعاء، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 15.62 مليون ريال على نحو 255.3 الف سهم تمت على شركتين مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الخضراء عند مستوى 7788 نقطة خلال التداولات، حيث ارتفع السوق بنحو 18 نقطة، بنسبة إرتفاع بلغت 0.24 في المائة.

وبلغت التداولات نحو 757.9 مليون ريال تمت عبر تداول نحو 30.4 مليون سهم عبر تنفيذ 28.3 ألف صفقة.