الأسهم السعودية تجذب استثمارات أجنبية بتدفقات 79 مليار ريال منذ بداية العام

جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" للأسهم السعودية بنحو 78.9 مليار ريال "21 مليار دولار" منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعد مشتريات إجمالية بـ193.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 114.4 مليار ريال.

واليوم الإثنين، تضم 25 في المائة من وزن السوق السعودية لمؤشر فوتسي راسل "المرحلة الرابعة"، و50 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز "المرحلة الثانية والأخيرة". وبذلك يكون قد ضمت 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل، و100 في المائة لمؤشر مورجان ستانلي، وتتبقى بعدها فقط المرحلة الأخيرة من ضم السوق لمؤشر فوتسي راسل بوزن 25 في المائة في 23 آذار (مارس) 2020.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية قفزت بنهاية الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 8.44 في المائة بقيمة سوقية بلغت 158.2 مليار ريال، فيما وصلت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا إلى نحو 1.88 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب 71.6 مليار ريال في الفترة نفسها، بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.

وفي الفترة ذاتها، زادت نسبة القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.7 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.8 في المائة "33.8 مليار ريال"، وارتفاع مؤشر "تاسي" 2.3 في المائة "177.5 نقطة"، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 36 أسبوعا على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

جلسة الخميس الماضي

ارتفعت الأسهم السعودية 105 نقاط بنحو 1.35 في المائة لتغلق عند 7926 نقطة الخميس الماضي 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، بالتزامن مع تمديد فترة المزاد والتداول على الإغلاق لتصبح 20 دقيقة لكل منها، ذلك مع انضمام السوق لمؤشري "فوتسي - راسل" و"إس آند بي داو جونز".

وشهدت السوق الخميس الماضي تداول 4.8 مليار خلال فترة المزاد رفعت المؤشر 52 نقطة.

وفي 28 آب (أغسطس) الماضي اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي عبر 31 شركة سعودية مدرجة في المؤشر.

الأسواق الناشئة والأجانب

في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط. ونفذت المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.

وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، نفذت المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ ذاته، نفذت المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث نفذت المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

ونفذت المرحلتان الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.

كما نفذت المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.

وقالت المؤسسة، "إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 2019، 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة. وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.

وقالت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة".

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في 20 حزيران (يونيو) 2018، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

بحسب "مورجان ستانلي"، فإن الانضمام على مرحلتين، الأولى في 29 أيار (مايو) 2019 والأخرى 29 آب (أغسطس) 2019، وهذا ما تم بالفعل.