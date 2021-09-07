الأسهم السعودية تغلق عند مستوى قياسي لأول مرة منذ 13 عاما

حققت سوق الأسهم السعودية في تداولات أمس مستوى قياسي، لأول مرة منذ يناير من عام 2008 (13عاماً) ،حيث تجاوزت مستوى 11400 نقطة بارتفاع بـ0.5 في المائة، مغلقة عند 11408 نقاط بزيادة 72 عاماً.

سوق الأسهم السعودية

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق الأسهم السعودية نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، وعدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية بلغ أكثر من 190 مليون سهم ، تم تقسيمها على أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت خلالها أسهم 121 شركة ارتفاعاً في قيمتها.

وكان القطاع البنكي هو الأبرز في تحقيق المستويات القياسية، حيث سجل سهم «مصرف الراجحي» الأكثر تأثيراً على المؤشر العام ارتفاعاً بـ 1% ،وسجل الأهلي السعودي نفس النسبة من جانب آخر.



وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية 88.71 نقطة ليغلق عند مستوى 25338.81 نقطة، حيث بلغت قيمة التداولات 40 مليون ريال ، ووصل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.

