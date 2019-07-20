الأسهم السعودية نحو أعلى مستوياتها منذ أبريل

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.73 في المائة "65 نقطة" لتغلق عند 9033 نقطة وتصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 1.3 في المائة بما يعادل نحو 27 مليار ريال لتصل إلى 2.1 تريليون. بينما ارتفع "إم تي 30" تسع نقاط بنسبة 0.76 في المائة.

واستطاعت السوق خلال الأسبوع تجاوز مستوى تسعة آلاف نقطة في أداء متوافق مع التقرير الأسبوعي السابق، وتحقيق أعلى سلسلة ارتفاع يومية منذ أبريل قبل أن تنهي السلسلة بتراجعات أمس الأول.

الأسبوع المقبل، السوق معرضة لضغوط بيعية في الجلسات الأولى، وستكون مستويات الدعم في 8800 نقطة، لكنها قادرة على العودة نحو الربحية ومحاولة اختراق المقاومة 9090 نقطة للوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام عند 9400 نقطة.

ومع اقتراب المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ستتحفز السيولة، خاصة في ظل تحسن أداء الأسواق العالمية مع توقعات بخفض الفائدة على الدولار في نهاية الشهر الجاري، الذي بدوره يعزز تحسن أسعار السلع، ومن بينها النفط والبتروكيماويات، وهي من العوامل المؤثرة في أداء السوق، إضافة إلى تخفيض الأعباء المالية على الشركات، ما يحسن هوامش الربحية في الشركات ذات المديونيات المرتفعة، وكذلك يوفر نقدا أرخص للشركات.

ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد نتائج الربع الثاني، التي تبدو في مجملها أنها لن تكون إيجابية مع تراجع القطاع البتروكيماوي، إلا أن السوق قد لا تجد ضغوطا قوية من القطاع البتروكيماوي نتيجة أعماله، وذلك لتحسن أسعار منتجاته التي أخذت منحى تصاعديا، ما يجعل الربع الثالث أفضل ربحية من الثاني واستمرار ذلك المنحى سيولد موجة تفائل تدفع بتقيممات القطاع نحو الأعلى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8968 نقطة، تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية. وحققت أعلى نقطة عند 9090 نقطة بمكاسب 1.4 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر عند 9033 نقطة رابحا 65 نقطة بنسبة 0.73 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 21 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 17 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 28 مليون سهم متداول لتصل إلى 621 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 33 ألف صفقة لتصل إلى 510 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.07 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.05 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.61 في المائة.

تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 4.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 4.2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 3.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "المراكز" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 14 ريالا، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 55.70 ريال.

وتصدر المتراجعة "ميفك ريت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 8.62 ريال، يليه "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 8.07 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة مليار ريال.