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بعد معاناة شديدة... الأسواق الناشئة تستفيد من تمهل الفيدرالي في رفع الفائدة!

بعد معاناة شديدة... الأسواق الناشئة تستفيد من تمهل الفيدرالي في رفع الفائدة!
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