الأصول الأجنبية تتراجع في مصرف الإمارات المركزي بـ 0.8% في الربع الثالث 2019

قال مصرف الإمارات المركزي إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8% إلى 374.3 مليار درهم، أي ما يعادل 101.91 مليار دولار، في الربع الثالث من العام.

وعزا في بيان السبب الرئيسي للتراجع إلى هبوط نسبته 84.8% في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم.

وفاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة 3 مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.