  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الإمارات: استدعاء سيارات هوندا أوديسي وهذه هي الطرازات المتأثرة

الإمارات: استدعاء سيارات هوندا أوديسي وهذه هي الطرازات المتأثرة

منشور 08 آذار / مارس 2020 - 10:11
الإمارات: استدعاء سيارات هوندا أوديسي وهذه هي الطرازات المتأثرة
تم الاستدعاء 708 سيارات أوديسي موديل عام 2018-2020 بسبب وجود خلل في أسلاك منفذ الطاقة الخاص بمقعد الصف الثالث.
أبرز العناوين
ذكرت الشركة أنه سيتم التكفل بجميع إجراءات تصليح الخلل المتعلقة بهذه الحملة مجانا.

أعلنت شركة "المشروعات التجارية" الموزع الحصري لسيارات هوندا في الدولة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد عن حملة استدعاء لسيارات هوندا من طراز أوديسي عام 2018-2020 في الإمارات.

ووفقاً لبيان الشركة تم الاستدعاء 708 سيارات أوديسي موديل عام 2018-2020 بسبب وجود خلل في أسلاك منفذ الطاقة الخاص بمقعد الصف الثالث.

وأوضحت الشركة أنه في السيارات المستهدفة هناك احتمال لوجود التواء ضاغط على أسلاك التوصيل بين الهيكل الموحد ولوحة التحكم الخلفية لمنفذ الطاقة الملحق بمقعد الصف الثالث، وقد يؤدي التلف الناتج عن هذا الخلل إلى تعرية السلك الواصل إلى الهيكل الموحد مسببا حدوث قصر كهربائي وحرارة زائدة في أسلاك التوصيل.

وذكرت الشركة أنه سيتم التكفل بجميع إجراءات تصليح الخلل المتعلقة بهذه الحملة مجانا.

مع انتشار فيروس كورونا، هل التكاسي ذاتية القيادة ستكون البديل؟
موريتانيا: تطبيق لحماية النساء خلال ركوب سيارات الأجرة

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...