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الإمارات تؤكد وجود فائض في إنتاج النفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:50
قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد هجمات على منشآت نفط سعودية هذا الأسبوع
قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد هجمات على منشآت نفط سعودية هذا الأسبوع
أبرز العناوين
قال المزروعي للصحفيين في أبوظبي "لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية"

قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد هجمات على منشآت نفط سعودية هذا الأسبوع لكنه قال إن من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لأوبك.

وقال المزروعي للصحفيين في أبوظبي "لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية".

وأضاف أنه إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك، "سنتعامل مع الأمر".

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Via SyndiGate.info


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