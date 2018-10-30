الإمارات تحتل المركز السادس عالمياً في مؤشر الحرية التجارية

حلّت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر الحرية التجارية، حسب بيانات مؤسسة جلوبال إيكونومي البحثية ومقرها في ولاية أتلانتا الأميركية.

وسجلت الإمارات 196.74 نقطة، متفوقة في ذلك على دول مثل هولندا وبلجيكا. وجاءت لوكسمبورج وهونغ كونغ وسنغافورة ومالطا وأيرلندا في المراكز الخمسة الأولى.

وحددت المؤسسة ـ التي تقيس المؤشرات والبيانات الاقتصادية لدول العالم من أجل خدمة الباحثين ـ تلك المراكز والدرجات على أساس معلومات مستقاة من مؤسسات عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى. وشمل المؤشر 160 دولة، كانت الخمس الأخيرة منها باكستان والبرازيل والأرجنتين ونيجيريا والسودان.

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