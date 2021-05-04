الإمارات تخطط لتوفير 43000 وظيفة جديدة بحلول 2030

توقع مسؤولون في شركة «اب جراد»، المتخصصة في برامج المهنيين عبر الإنترنت، خلق 43 ألف وظيفة جديدة في دولة الإمارات بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى مكاسب بقيمة 4.3 مليارات دولار تعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي أول من أمس، إن الشركة أطلقت برامج تعليمية عبر الإنترنت لكافة المهنيين في دولة الإمارات، لتسريع الوظائف وتنمية الأعمال التجارية الإقليمية، مشيرين إلى أن الرقمنة أثرت على أداء العديد من القطاعات من بينها التجزئة والمصارف والخدمات اللوجستية والطاقة عبر المنطقة؛ الأمر الذي ساهم في خلق وظائف جديدة وزوال أخرى.

اتصالات رقمية

وقالت سارانجيت سانجار، الرئيس التنفيذي لدى شركة «اب جراد» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إنه من المتوقع خلق 43000 وظيفة جديدة في دولة الإمارات بحلول عام 2030 وفقاً للبيانات الصادرة عن التقرير الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن المستقبل يتطور بوتيرة سريعة؛ إذ أن 25% من الوظائف اليوم لم تكن موجودة حتى قبل خمس سنوات، ومن المتوقع أن يتصدر علم البيانات والاتصالات الرقمية المشهد في المستقبل القريب.

نتائج إيجابية

من جانبه، قال روني سكروالا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة «اب جراد»: «حققنا نتائج وظيفية إيجابية وملموسة لأكثر من مليون من العاملين على مستوى العالم. والآن، نتطلع إلى دعم العاملين في دولة الإمارات لتمكينهم نحو مسارات وظيفية جديدة لتولي مسؤولياتهم الوظيفية المستقبلية».