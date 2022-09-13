الإمارات تطلق أول منصة رقمية للخصم المباشر لتحصيل المدفوعات الشهرية

أعلنت "دايركت ديبت سيستم" المتخصصة بالتكنولوجيا المالية اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة "دايركت ديبت ماركت بليس" والتي تعتبر أول سوق إلكتروني شامل لخدمات الخصم المباشر في المنطقة.

وتعتبر شركة "دايركت ديبت سيستم" إحدى قصص نجاح برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، وهي مبادرة أطلقتها وزارة المالية الإماراتية لدعم وتعزيز جهود الابتكار على مستوى الدولة.

وتوفر المنصة للتجار والمتعاملين على حد سواء حلولاً سهلة وملائمة تحت سقف واحد لتحصيل الدفعات المالية المنتظمة كالرسوم المدرسية، ورسوم التأمين، والإيجار، واشتراكات أندية اللياقة البدنية وغيرها من الخدمات القائمة على أساس الاشتراكات المنتظمة، وذلك بشكل رقمي يسهم في التخلص بالكامل من عناء المعاملات الورقية.

وتتوافر خدمات المنصة، للخصم المباشر لجميع الشركات والأعمال التجارية التي تستقبل دفعات مالية منتظمة في مختلف قطاعات الأعمال. وهي منصة مستقلة وغير مرتبطة بالنظام المصرفي، كما تخضع لقوانين وأحكام وتشريعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يتيح للمتعاملين لهم حرية إلغاء عمليات الخصم المباشر وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة مع التجار.

ورحبت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، بإطلاق المنصة، والتي تعد قصة نجاح جديدة من برنامج مسرع الابتكار، الذي يوفر الدعم للشركات الناشئة الواعدة والمبتكرة التي تعمل على تسخير التكنولوجيا لإحداث تغيير جذري ودفع عجلة النمو والتطور في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدة أن صندوق محمد بن راشد للابتكار مستمر في العمل المتواصل بما يتماشى مع رؤية الإمارات للإسهام في دعم الابتكار.

وقال عمير بت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دايركت ديبت سيستم": "إن تسديد دفعات كبيرة باستخدام الشيكات هو أمر شائع جداً في الدولة للمدفوعات، ويقدم التطبيق للخصم المباشر للمواطنين والمقيمين بديلاً آمناً وقانونياً وسهلاً لسداد جميع مستحقاتهم المالية المنتظمة عبر منصة واحدة وعلى أساس شهري.

قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني أن البنك الذى يرعى المنصة الجديدة يتطلع لاستغلال التقنيات الناشئة لتحسين الخدمات المتاحة في السوق الإماراتي، منوهاً إلى أن النظام يولي سلامة التشغيل وأمن البيانات أولوية قصوى.

وقد بدأت "دايركت ديبت ماركت بليس" بالفعل بقبول طلبات الاهتمام من التجار والتطبيقات ذات الصلة. وبما أنه نظام قانوني، فإنه ينبغي أن يخضع جميع التجار المشاركين في المنصة لمتطلبات معرفة العميل الإلزامية /KYC/، والتي يتم تنفيذها بشكل مستقل بواسطة شركة Crif Gulf الممثلة لشركة دان آند براد ستريت في الإمارات العربية المتحدة.