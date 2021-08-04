الإمارات: معدل نمو الاقتصاد غير النفطي يعود لمساره الطبيعي

بين مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) التابع لمجموعة «إتش آي إس ماركت» بأن معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات اتجه نحو الانتعاش في يوليو مسجلاً أعلى مستوى له في عامين مع استمرار الطلب في التعافي من جائحة «كوفيد 19»، وكان لهذا الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة آصار إيجابية ،حيث أدى إلى زيادة التوظيف بأسرع معدل منذ يناير 2019، ليعود اقتصاد الإمارات لمسار النمو الطبيعي وفقاً لما أكدته المجموعة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً ويتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.2 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو، مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان هو الأقوى في عامين بالضبط.

واتبع مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في يوليو، إذ ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2019، وكان الارتفاع الأخير من الطلبات الجديدة هو الثامن في 9 أشهر، إذ أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود الجائحة.

في الوقت ذاته، توسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في يونيو، وربطت الشركات بينه وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة. وأشارت بيانات يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، والتي ربطها المتحدثون غالباً بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات، وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ يناير 2019، كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في يوليو، بعد انخفاض طفيف في يونيو.

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