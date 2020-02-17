الإمارات: موانئ دبي العالمية تنسحب من بورصة ناسداك دبي وتعود للملكية الخاصة

عرضت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والمالكة لموانئ دبي العالمية، الاستحواذ على نسبة الـ 19.55% من أسهم موانئ دبي العالمية المتداولة في بورصة ناسداك دبي حاليا وبعد قبول العرض المقدم، ستكون الأخيرة مملوكة بنسبة 100% لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "أحمد بن سليّم" إلى أن العودة إلى الملكية الخاصة ستسهم في تحرير المجموعة من متطلبات السوق العامة ، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من التركيز على تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأمد.

كما أفاد المدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية بأن الانسحاب من بورصة ناسداك دبي يصب في مصلحة الشركة، مبينا أن الأمر سيتيح للشركة تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل.