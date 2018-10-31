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الإنفاق الحكومي في السعودية يرتفع بنسبة 25 % حتى نهاية الربع الثالث من 2018

الإنفاق الحكومي في السعودية يرتفع بنسبة 25 % حتى نهاية الربع الثالث من 2018
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