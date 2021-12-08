الاتصالات السعودية تزيد حجم أسهم الاكتتاب الثانوي إلى 120 مليون سهم

أصدرت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح الثانوي العام الخاص بأسهم شركة الاتصالات السعودية قراراً بتعديل حجم الطرح العام الثانوي إلى 120 مليون سهم من أسهم الاتصالات السعودية بدلا من 100 مليون، لتمثل بالتالي 6 ٪ من الشركة.



و سيكون عدد الأسهم المخصصة لفئة المكتبيين الأفراد هي 12 مليون سهم تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح، وذلك في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، علما بأنه تم تحديد النطاق السعري للسهم بين 100 و 116 ريالا.

