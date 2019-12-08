الاحتياطات الدولية لقطر تنمو بـ 12% في نوفمبر إلى 54.3 مليار دولار

نمت الاحتياطيات الدولية لقطر في نوفمبر الماضي إلى 54.3 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 12.1%، وبنمو شهري قدره 0.2% مقارنةً بشهر أكتوبر الذي سبق.

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، فقد دعم النمو السنوي للإحتياطي الأجنبي زيادة إستثمارات قطر في سندات وأذون الخزينة الأجنبية بنسبة 105% إلى 22.4 مليار دولار، وارتفاع حيازتها من الذهب بـ 62% إلى نحو ملياري دولار أميركي.

وفي المقابل واصلت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية انخفاضها للشهر 27 على التولي مسجلة 14.5 مليار دولار بتراجع نسبته 22% على أساس سنوي.