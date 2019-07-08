الاستثمارات الأجنبية في قطر ترتفع بـ 6.6% بالربع الأول من 2019

أظهر مسح حكومي نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي.

وحسب المسح الذي نفذته وزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي، أمس الأحد، ونشرته وكالة "الأناضول"، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر 722.6 مليار ريال (199.7 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2019.

وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال (187.31 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2018.

وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال (197.5 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2018.

واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد.

وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%.

يشار إلى أن فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو/أيار الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري.

ووفقا للأرقام التي نشرتها وزارة التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو/أيار الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال (3.7 مليارات دولار).

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو/حزيران الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة.

كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.