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الاقتصاد البريطاني ينتعش بـ4.8 % في الربع الثاني من 2021

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 06:59
الاقتصاد البريطاني ينتعش بـ4.8 % في الربع الثاني من 2021
تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام
أبرز العناوين
حقق الاقتصاد البريطاني انتعاش بنسبة 4.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام،وذلك بعد قرار الحكومة في تخفيف تدابير الإغلاق،

حقق الاقتصاد البريطاني انتعاش بنسبة 4.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام،وذلك بعد قرار الحكومة في تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم.

اقرأ ايضاًبريطانيا: الاقتصاد قد ينتعش في 2021 بريطانيا: الاقتصاد قد ينتعش في 2021

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

كلمات دالة:اقتصاد بريطانيا

Via SyndiGate.info


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