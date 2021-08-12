الاقتصاد البريطاني ينتعش بـ4.8 % في الربع الثاني من 2021

حقق الاقتصاد البريطاني انتعاش بنسبة 4.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام،وذلك بعد قرار الحكومة في تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، بحسب ما نشرت "الفرنسية".