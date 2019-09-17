البحرين تعلن استمرار عمل مصفاتها وعدم تأثرها بحادثة بقيق

أعلنت البحرين، مساء أمس، استمرار تشغيل الوحدات في مصفاة بابكو، دون أي تأثير على توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وأكدت أن عمليات تزويد مصفاة بابكو بالنفط الخام مستمرة، حسب الإجراءات المتبعة لخطة استمرارية العمل، بما يحافظ على الاستمرارية التشغيلية للمصفاة.

وأكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية أن جميع مرافق المصفاة تواصل عملياتها التشغيلية بصورة آمنة، كما تواصل الهيئة إطلاع جميع الأطراف ذات الصلة بتطورات الموقف، وما ستقوم بعمله استجابة لتلك الأحداث، مع الاستمرار في تحديث الخطط، في ضوء التطورات والمستجدات الجديدة في هذا الشأن.

وأضافت الهيئة، في بيان أصدرته، أنها على اتصال دائم بالمسؤولين في المرافق المتضررة في شركة «أرامكو»، وأنها «تواصل تقييم الموقف وتأثيراته على عملياتنا التشغيلية».

وأوضحت الهيئة أن شركة نفط البحرين (بابكو) قامت بتفعيل خطط استمرارية العمل، في استجابة عاجلة للأحداث الأخيرة التي شهدتها السعودية يوم السبت الماضي، مضيفة أنها عملت على تطوير خطط استمرارية العمل والتدريب عليها لمواجهة مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن البحرين عملت على توسعة مصفاة بابكو لتصل طاقتها التشغيلية إلى 360 ألف برميل في اليوم.

وينقل خط الأنابيب الذي يربط السعودية بالبحرين نحو 350 ألف برميل يومياً. ويشار إلى أن شركة «أرامكو السعودية» تدير حقل أبو سعفة، وهو الحقل النفطي المشترك بين السعودية والبحرين.