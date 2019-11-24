البنك الدولي: الإمارات من أكثر الدول نجاحاً في اجتياز الكساد العالمي 2009

أكد البنك الدولي، أن الإمارات كانت من أكثر الدول نجاحاً في اجتياز أزمة الكساد التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2009.

وأصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً عن أزمة الكساد العالمي، وأهم الدروس المستفادة منها، في ذكرى مرور 10 سنوات على اندلاع الأزمة التي عصفت باقتصاد العالم آنذاك.

وركز التقرير، الذي جاء تحت عنوان "عقد بعد الكساد العالمي، دروس وتحديات للاقتصادات الناشئة والنامية"، على كيفية تعامل الاقتصادات الناشئة والنامية، مع أزمة الكساد وتبعاته.

وأوضح التقرير أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي استطاعت التعامل مع الكساد بحرفية، ونجحت في تجاوز تأثيراته السلبية في فترة وجيزة. وأضاف التقرير، أن الإمارات انتهجت استراتيجية ترتكز بالأساس على استغلال العائدات المتراكمة الهائلة لدى صناديق الثروة السيادية الضخمة التابعة لها، خاصة أن قيمة هذه الصناديق، زادت بفعل انتعاش أسعار النفط خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2007.

وكانت الركيزة الثانية، هي انتهاج برامج محفزات مالية واسعة النطاق، فيما كانت الركيزة الثالثة، هي اللجوء إلى الدين المحلي لغرض تمويل مشروعات إنشائية وتنموية، وتعزيز البنية التحتية للدولة، وهو ما تمخض عنه إنشاء مشروعات عملاقة، ساهمت في إعادة الانتعاش لاقتصاد الإمارات.