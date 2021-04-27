البيتكوين تفقد تدفقات أسبوعية بشكل قياسي مع انحسار موجة صعودها

أظهرت بيانات من كوينشيرز لإدارة العملات الرقمية الاثنين 26 أبريل أن العملة المشفرة بتكوين خسرت تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات بشكل عام تجاه العملات الرقمية إلى الحذر بعد تعثر موجة صعود حاد.

وخسرت بتكوين تدفقات بلغت 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل نيسان، وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة.

واجتذب قطاع الأصول المشفرة تدفقات اجمالية صافية بلغت 1.3 مليون دولار فقط وهو أدنى رقم أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول 2020 .

وقالت كوينشيرز إن اجمالي الأصول المشفرة تحت الإدارة بلغ 54.3 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا من 64.2 مليار دولار في منتصف أبريل نيسان.

وبعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل نيسان، هوت بتكوين حوالي 25%.

لكن العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية صعدت بما يصل إلى عشرة بالمئة اليوم الاثنين وسجلت في أحدث تداول 53 ألف و970 دولارا، وهو ما يبرز التقلبات الحادة في قيمتها.

ومن ناحية أخرى، اجتذبت ايثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، تدفقات أسبوعية بلغت 34 مليون دولار ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 792 مليون دولار وهو ما يعكس موجة جديدة من المعنويات الإيجابية بين المستثمرين.