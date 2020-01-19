التسليف المصرفي ينعدم في لبنان وسوق السيارات في هبوط

أدى انعدام التسليفات المصرفية في لبنان، نتيجة الأزمة التي تعصف باقتصاده وبنوكه ومختلف قطاعاته الاقتصادية والمالية، إلى هبوط حاد في مبيعات السيارات الجديدة التي هوت بنسبة تجاوزت 33% عام 2019، فيما لا تزال الجهود لتشكيل حكومة جديدة في مهبّ الخلافات السياسية المنطلقة من المصالح الحزبية والطائفية على حساب مصلحة الوطن واقتصاده ومواطنيه.

وكشفت إحصاءات "جمعية مستوردي السيارات" أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 706 سيارات في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنةً بـ460 سيارة في نوفمبر/ تشرين الثاني و2227 في ديسمبر 2018، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها لبنان على مستوى الحراك الشعبي منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعلى أساس تراكمي، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة 33.38% سنوياً إلى 21 ألفاً و991 سيارة عام 2019، نزولاً من 33 ألفاً و12 سيارة عام 2018.

التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني" أفاد بأن هذا الانحسار يعود أساساً إلى تراجع مبيعات السيارات الكوريّة 41.27% إلى 5495 سيارة، واليابانية 35.74% إلى 8630 سيارة، والأوروبية 21.82% إلى 5023 سيارة، وهي أعلى نسب تراجع شهدتها سوق السيارات الجديدة العام الماضي.

يُشار إلى أن فقدان الأمن الوظيفي لعشرات آلاف اللبنانيين بنتيجة التردّي الاقتصادي وشحّ السيولة وعمليات الصرف الجماعي الكبيرة وإقفال مئات المؤسسات، تزامناً مع انعدام الثقة بالنظامين السياسي والمالي، كلها عوامل أدّت إلى انحدار مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة على السواء، فضلاً عن تراجع عام في السوق الاستهلاكية عموماً، ولا سيما مع انعدام شبه كلي للتسهيلات المصرفية الممنوحة لقروض التجزئة منذ أكتوبر 2019.

وتشير بيانات نشاط "مرفأ بيروت" إلى تقلص عدد السيارات المستوردة عبر هذا الميناء الحيوي بنسبة 11.03% على أساس خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019.

وتكشف أرقام جمعية المستوردين أن السيارات اليابانية الصنع تصدّرت مبيعات المركبات الجديدة في لبنان، حيث بلغت حصتها السوقية 39.24% عام 2019، تلتها الكورية الجنوبية 24.99% والأوروبية 22.84%، ثم الأميركية 9.03% والصينية 3.9%.

بالنسبة إلى العلامات التجارية المبيعة، حافظت ماركة "كيا" الكورية الجنوبية على مركز الصدارة في مبيعات المركبات الجديدة بمقدار 3205 سيارات عام 2019، ووصلت حصتها السوقية إلى 14.57%، تلتها "تويوتا" اليابانية بواقع 2479 سيارة بحصّة سوقية بلغت 11.27%، و"نيسان" اليابانية 2349 سيارة نسبتها 10.68%.



