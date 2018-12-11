الأردن: التضخم يرتفع بنسبة 4.5% خلال 11 شهراً

رفع نسبة ضريبة الدخل على الأفراد والعائلات اعتبارا من بداية العام المقبل سيؤدي إلى تراجع في القدرات الشرائية وبالتالي انخفاض إنفاق الأسر على الاحتياجات الأساسية بخاصة الغذاء

ارتفع معدل التضخم في الأردن في خلال 11 شهراً من العام الجاري بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في تقرير أصدرته اليوم إن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 1.39نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 1.02 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.64 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 0.42 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.40 نقطة مئوية.



وكان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى والأحذية بمقدار 0.01 نقطة مئوية لكل منها.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد بلغ 129.1 مقابل 126.6 خلال نفس الشهر من عام 2017 بارتفاع معدله 2%.



وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي لـ "العربي الجديد" إن ارتفاع معدل التضخم أمر متوقع في ضوء الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي والمتمثلة بزيادة نسبة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والخدمات ورفع الدعم عن مادة الخبز والكهرباء.

وأضاف أن معدل التضخم ووفقا للدراسات التي أجرتها الجمعية سيشهد مزيدا من الارتفاع خلال العام المقبل نتيجة لتلك الإجراءات، وكذلك الزيادة التي طرأت على أسعار الخضر والفواكه بسبب عمليات التصدير وتراجع الكميات المنتجة محليا.

وأشار إلى أن رفع نسبة ضريبة الدخل على الأفراد والعائلات اعتبارا من بداية العام المقبل سيؤدي إلى تراجع في القدرات الشرائية وبالتالي انخفاض إنفاق الأسر على الاحتياجات الأساسية بخاصة الغذاء، مما يعمق من الأزمات المعيشية في ظل ارتفاع الضرائب وتآكل الدخول.

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