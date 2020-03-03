التضخم في الإمارات يتراجع بـ 1.34% خلال يناير الماضي

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي بنسبة 1.34%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام «للتضخم» 108.14 نقطة في يناير الماضي مقابل نحو 109.61 نقطة في يناير 2018، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الصادرة أمس.

وانخفض التضخم على أساس شهري 0.09% في يناير الماضي، مقارنة بنحو 108.24 نقطة في ديسمبر السابق عليه.

وأوضحت البيانات، أن تراجع التضخم السنوي جاء إثر هبوط 8 مجموعات رئيسة تتصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.66% والملابس والأحذية بنحو 7.02% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.9%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.23%، وخدمات الصحة 0.08%، والاتصالات 0.94%، والمطاعم والفنادق 2.86%، وسلع وخدمات متنوعة 0.82%، بينما ارتفعت 4 مجموعات يتقدمها التبغ 6.23%، وخدمات النقل 3.77%، والترويج والثقافة 15.85%، والتعليم 0.75%.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم على أساس شهري جاء بسبب انخفاض 6 مجموعات رئيسة تتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 1.24%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.3%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.26%، وخدمات النقل 0.05%، والاتصالات 0.03%، والترويج والثقافة 0.91%، بينما ارتفعت 5 مجموعات يتصدرها التبغ 0.01%، والأغذية والمشروبات 0.49%، والتعليم 0.06%، والمطاعم والفنادق 0.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.31%، فيما استقرت مجموعة الصحة دون تغيير.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.57% في إمارة دبي، بينما ارتفع بنحو 0.11% في أبوظبي، و0.1% في الشارقة، و0.08% في عجمان، و0.03% في أم القيوين، و0.04% في رأس الخيمة، و0.1% في الفجيرة.