التضخم في الإمارات يتراجع بـ 2.17% خلال سبتمبر

تراجع معدل التضخم في الدولة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 2.17% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سبتمبر 2019 الذي أصدرته أمس.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 108.5 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل 110.9 نقطة في سبتمبر 2018، ولفت التقرير إلى أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 5,9% وانخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1% وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.3% والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% تقريبا كما انخفضت أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7% على التوالي ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.01%.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 18.6% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1% ومجموعة التعليم بنسبة 0.7% ومجموعة التبغ بنسبة 0.6% ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.03%.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس شهري في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الماضي بنسبة 0.7%.