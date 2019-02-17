التضخم في قطر ينخفض بـ 1% خلال يناير على أساس شهري

انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر "التضخم" لشهر يناير بـ 0.97% على أساس شهري، وبنسبة 1.59% مقارنةً مع الشهر المناظر لعام 2018، حيث بلغ 107.57 نقطة، محسوباً على سنة أساس 2013.

ودعم انخفاض مؤشر "التضخم" على أساس شهري، انخفاض ست مجموعات على رأسها النقل والترفيه والصحة و المطاعم والاتصالات والسكن بنسب متفاوتة.

في المقابل، ارتفعت أسعار خمس مجموعات في مقدمتها مجموعة التبغ بنسبة 127% على خلفية تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة والبيئة.

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