التطبيقات المحمولة تحقق إيرادات قياسية تصل إلى 65 مليار دولار في النصف الأول

بلغت النفقات العالمية التي أجراها مستخدمو التطبيقات المحمولة مستويات قصوى في الربع الأول إذ ناهزت 65 مليار دولار وفق تحقيق أجرته شركة "سنسور تاور" للدراسات.

وبيّنت الدراسة بحسب "ا ف ب" أن إيرادات المتاجر الإلكترونية التابعة لـ "آبل" و "جوجل" ارتفعت بموازاة تنامي الانتقادات من جانب مطورين كثر للمجموعتين العملاقتين على خلفية الشروط المتشددة التي تفرضها عبر منصاتهما.

وأظهرت الأرقام الأولية لشركة "سنسور تاور" أن 41.5 مليار دولار أُنفقت عبر متجر "آب ستور" من "آبل" و 23.4 مليار دولار على "جوجل بلاي" بين يناير ويونيو. وتعكس هذه النتائج ارتفاعا بنسبة 25 % مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

وتحتل منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" صدارة التطبيقات الأكثر درا للإيرادات مع 920 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 أي بارتفاع نسبته 74 % مقارنة مع النصف الأول من 2020. ويتقدم التطبيق على خدمة "يوتيوب" التابعة لـ "جوجل" حيث أنفق المستخدمون 565 مليون دولار.

وبلغت إيرادات ألعاب الفيديو 44.7 مليار دولار بارتفاع 18 % بين يناير ويونيو. ورغم أن نفقات المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة تتقدم بوتيرة أبطأ مقارنة مع 2020 فإن ذلك لا يعكس تباطؤا من القطاع بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد بلوغ الاهتمام مستوى أقصى بفعل الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.