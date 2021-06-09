تويوتا تطلق رزمة برمجية لـ GR يارس تمكنها من التطور مع السائق!

أطلقت تويوتا سيارة GR يارس Morizo ​​Selection والتي ستكون سيارة عالية الأداء “تتطور عبر الوقت مع سائقها”، ويأتي ذلك من خلال رزمة برمجية من شركة Kinto التابعة لتويوتا.

ستتميز السيارة بعدد من التعديلات الخارجية وستحصل على تحديثات مستمرة من الشركة، تقول تويوتا أنها ستحسن ديناميكيات “القيادة والانعطاف والتوقف” بفضل البرامج المحسّنة والابتكارات التقنية. ولكن سيطلب من السيائقين زيارة الوكلاء للحصول على بعض الترقيات.

تقول تويوتا أن النتيجة هي برمجيات مصممة لكل مالك على حدة بناءً على بيانات القيادة، وسيارات بما يتناسب مع الناس.

توفر تويوتا السيارة من خلال الدفعات الشهرية بقيمة 500 دولار لمدة 3 سنوات، ستتوفر GR يارس Morizo ​​Selection بشكل تجريبي في السوق الياباني، ولبعض عملاء الشركة المختارين للتعاون معها، وستطرح منتجات مشابهة في أسواق عالمية بالتدريج.