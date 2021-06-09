  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تويوتا تطلق رزمة برمجية لـ GR يارس تمكنها من التطور مع السائق!

تويوتا تطلق رزمة برمجية لـ GR يارس تمكنها من التطور مع السائق!

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 06:44
تويوتا تطلق رزمة برمجية لـ GR يارس تمكنها من التطور مع السائق!
ستتميز السيارة بعدد من التعديلات الخارجية وستحصل على تحديثات مستمرة من الشركة، تقول تويوتا أنها ستحسن ديناميكيات “القيادة والانعطاف والتوقف” بفضل البرامج المحسّنة والابتكارات التقنية
أبرز العناوين
أطلقت تويوتا سيارة GR يارس Morizo ​​Selection والتي ستكون سيارة عالية الأداء “تتطور عبر الوقت مع سائقها”، ويأتي ذلك من خلال رزمة برمجية من شركة Kinto التابعة لتويوتا.

أطلقت تويوتا سيارة GR يارس Morizo ​​Selection والتي ستكون سيارة عالية الأداء “تتطور عبر الوقت مع سائقها”، ويأتي ذلك من خلال رزمة برمجية من شركة Kinto التابعة لتويوتا.

اقرأ ايضاًمعرض جنيف الدولي للسيارات قد يعود في فبراير 2022معرض جنيف الدولي للسيارات قد يعود في فبراير 2022

ستتميز السيارة بعدد من التعديلات الخارجية وستحصل على تحديثات مستمرة من الشركة، تقول تويوتا أنها ستحسن ديناميكيات “القيادة والانعطاف والتوقف” بفضل البرامج المحسّنة والابتكارات التقنية. ولكن سيطلب من السيائقين زيارة الوكلاء للحصول على بعض الترقيات.

تقول تويوتا أن النتيجة هي برمجيات مصممة لكل مالك على حدة بناءً على بيانات القيادة، وسيارات بما يتناسب مع الناس.

توفر تويوتا السيارة من خلال الدفعات الشهرية بقيمة 500 دولار لمدة 3 سنوات، ستتوفر GR يارس Morizo ​​Selection بشكل تجريبي في السوق الياباني، ولبعض عملاء الشركة المختارين للتعاون معها، وستطرح منتجات مشابهة في أسواق عالمية بالتدريج.

اقرأ ايضاًمعرض جنيف الدولي للسيارات قد يعود في فبراير 2022رولز رويس تعلن عن Boat Tail كأغلى سيارة جديدة في التاريخ
كلمات دالة:شركة تويوتا

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...