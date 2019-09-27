الثقة باقتصاد منطقة اليورو الأسوأ في 5 سنوات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو هوت في سبتمبر/ أيلول مع ضغط التوترات التجارية على الثقة في الصناعة، على الرغم من أن المعنويات تحسنت في قطاع الخدمات، ما يبدد المخاوف بشأن امتداد التراجع إلى أكبر قطاع اقتصادي في المنطقة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الشهري للمعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفض في سبتمبر/ أيلول إلى أدنى مستوياته في نحو 5 سنوات عند 101.7 نقطة من 103.1 في أغسطس/ آب.

ويفوق الانخفاض كثيرا متوسط توقعات السوق لهبوط طفيف إلى 103 نقاط، في مؤشر جديد على تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة.

وتُظهر البيانات أن المؤشر حاليا فوق متوسطه في الأجل الطويل بقليل وعند أدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2015.

وقال مسح المفوضية إن هبوط الثقة في منطقة اليورو ناجم عن "تدهور كبير" للثقة في الصناعة، إذ تعاني المصانع في المنطقة والتي تقودها الصادرات، جراء توترات التجارة العالمية.

وتراجعت المعنويات في القطاع الصناعي إلى -8.8 نقاط من -5.8 في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات منذ يوليو/ تموز 2013.

وفي مؤشر إيجابي، تقدمت المعنويات في قطاع الخدمات إلى 9.5 نقاط من 9.2 في أغسطس/ آب، بعد تراجعها لثلاثة أشهر على التوالي. وكان متوسط توقعات السوق عند 9.3.

وفي بيان منفصل، قالت المفوضية إن مؤشر مناخ الأعمال الذي يحدد المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، انخفض على نحو ملحوظ إلى -0.22 نقطة في سبتمبر/أيلول من 0.12 قبل شهر، مقارنة مع توقعات السوق بأنه سيظل دون تغيير يذكر.