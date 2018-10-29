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الجزائر: الاحتياطيات الأجنبية قد تنهار إلى 33.8 مليار دولار بحلول 2021

الجزائر: الاحتياطيات الأجنبية قد تنهار إلى 33.8 مليار دولار بحلول 2021
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