أطلقت حكومة الإمارات اليوم عن إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعديد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين



حيث ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لتشغيل 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة، وأيضًا تم وضع برنامج حكومي اتحادي ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لتشغيل هذه الأعداد، وهذا وفق ما أعلن عنه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله.. ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الهدف من الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في الإمارات:

وصول الإمارات مرحلة جديدة من النمو عن طريق صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس.

الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات للوصول إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

تعزيز مكانة الإمارات داخلياً وخارجياً

تحقيق قفزات نوعية بالاقتصاد الوطني



الفئات المستهدفة من مشاريع الخمسين في الإمارات:

المواطنين

المقيمين

القطاع العام

القطاع الخاص



أهم النقاط في الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين: