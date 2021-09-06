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محمد بن راشد يطلق حملة اختر الإمارات العالمية المتحدة

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:55
محمد بن راشد يطلق حملة اختر الإمارات العالمية المتحدة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة اقتصادية عالمية لتعريف العالم بمميزات البيئة الاقتصادية الدولية للإمارات، بعنوان اختر الإمارات العالمية المتحدة 

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة اقتصادية عالمية لتعريف العالم بمميزات البيئة الاقتصادية الدولية للإمارات، بعنوان اختر الإمارات العالمية المتحدة 

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حيث أعلن سموه على حسابه على تويتر، الحملة بهذه الطريقة:  "الإخوة والأخوات… تطلق دولة الإمارات حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية.. جذورنا عربية .. طموحاتنا عالمية .. ورسالتنا للمستثمرين والمواهب حول العالم .. اختر الإمارات العالمية المتحدة".

 

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قال محمد بن زايد أيضًا عبر حسابه على تويتر" إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي.

 



 

كلمات دالة:اقتصاد الإماراتحملة اختر الإمارات العالمية المتحدةالشيخ محمد بن راشد

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