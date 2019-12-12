الحكومة الأميركية تصل إلى عجز 209 مليارات دولار في نوفمبر

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة الاتحادية سجلت عجز موازنة قدره 209 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني حيث طغت زيادة الإنفاق في برامج مثل التأمين الصحي العام على مكاسب في الإيرادات.

وكان عجز الموازنة 205 مليارات دولار في الشهر المقابل من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهر الصادر عن الخزانة.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع المحللون أن يبلغ عجز نوفمبر/تشرين الثاني 196.5 مليار دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، مرتفعا 19 مليار دولار عن نوفمبر تشرين الثاني 2018، في حين سجلت المصروفات 434 مليار دولار، بزيادة 23 مليار دولار عنها قبل سنة.

وتنتهي السنة المالية للحكومة الأميركية في سبتمبر/أيلول.

وشهدت السنة المالية 2019 اتساعا في العجز ليصبح الأكبر في سبع سنوات عند حوالي تريليون دولار، نتيجة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.