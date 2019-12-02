الخطوط القطرية تبحث شراء حصة في "لوفتهانزا"

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن الشركة تدرس مقترحا لشراء حصة في شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف الباكر وفقاً للوكالة ذاتها، أن "الشركة ستقوم بالاستثمار في لوفتهانزا، إن كانت هناك فرصة للاستثمار فيها" .

وجاءت تصريحات الباكر، على هامش زيارة يقوم بها رئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتيفان فيل لقطر.

وأوضح أن الخطوط القطرية ستفحص في البداية شراكة مع لوفتهانزا، مضيفاً: "ألمانيا دولة مهمة جدا لنا من حيث خدمات النقل الجوي وتطوير السياحة".

وأبرمت الخطوط القطرية، مطلع الشهر الفائت اتفاقيتين بقيمة أربعة مليارات دولار، الأولى تتعلق باختيار محركات LEAP-1A من "سي.إف.إم. إنترناشونال" لتشغيل 50 طائرة من طراز "إيرباص A321neo" التي ستنضم إلى أسطول الناقلة في المستقبل.

أما الاتفاقية الثانية، فهي لصيانة محركات الطائرات على أساس السعر لكل ساعة طيران (RPFH)، وذلك لصيانة وتأمين قطع الغيار لمحركات "LEAP-1A".

وأعلنت القطرية للشحن الجوي أمس، تعزيز خدماتها في أميركا الجنوبية، وستدشّن الناقلة الجوية رحلات منتظمة إلى كامبيناس في البرازيل، وسانتياغو في تشيلي، وليما في بيرو، وبوغوتا في كولومبيا إلى شبكة وجهاتها العالمية اعتباراً من 16 يناير/كانون الثاني 2020 على طائرة من طراز بوينغ 777.

ويأتي تدشين القطرية للشحن الجوي لهذه الرحلات بالتزامن مع استلام طائرة الشحن رقم 21 من طراز بوينغ 777 في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي ستزيد من عدد الطائرات في أسطول الناقلة إلى 28 طائرة.

وسجّلت القطرية للشحن الجوي طلباً لشراء خمس طائرات جديدة من طراز بوينغ 777 خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2019، والتي ستبدأ باستلامها اعتباراً من شهر إبريل/نيسان لعام 2020.