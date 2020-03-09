الدولار يتجه نحو أدنى مستوى في 3 أعوام مقابل الين

هوى الدولار مقابل اليورو والين اليوم الاثنين فيما تضافر هبوط أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الامريكية لمستويات متدنية لم تخطر على بال.

وانهارت أسعار النفط 30 بالمئة عقب انهيار اتفاق أوبك لخفض الإمدادات.

وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عن واحد بالمئة ولأجل عشر سنوات عن 0.5 بالمئة ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.

ووسط تعاملات محمومة، نزل الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام. وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو واحدا بالمئة إلى 1.1408 دولار بينما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يقرب من اثنين بالمئة مقابل نظيرهما الأمريكي.

وخلال التعاملات، نزل الدولار الأسترالي ستة بالمئة لأقل مستوى في 11 عاما مقابل الين بينما نزل نظيرة النيوزيلندي أكثر من سبعة بالمئة.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار الأسترالي 0.6540 دولار أمريكي متعافيا من انخفاض إلى 0.6311 دولار بينما قبع الدولار الأمريكي عند أقل مستوى في 17 شهرا مقابل سلة من العملات.