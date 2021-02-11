الدولار يتعافى والذهب يتراجع

انخفض الذهب إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1837.13 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".

وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير كانون الثاني أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في خطاب أمس الأربعاء على الحاجة لسياسية مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير شباط 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.