الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهرين ونصف مع ازدياد المخاوف من الحرب التجارية

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر بدعم من المخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفض اليورو تحت ضغط قوة الدولار مع ترقب المستثمرين لسلسة من البيانات، بينها الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والتضخم في ألمانيا.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الدولار، الذي يقاس أداؤه مقابل سلة عملات، 0.2 بالمئة إلى 96.806، وهو مستوى لا يبعد عن الأعلى في شهرين ونصف الشهر البالغ 96.860 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وانخفض اليورو إلى 1.1369 دولار بعدما لامس أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 1.1332 دولار الاثنين.

وهبط الين 0.4 بالمئة إلى 112.855 ين للدولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7090 دولار أمريكي.

واستقرت العملة الصينية قرب سبعة يوانات للدولار. وفي التعاملات الخارجية، استقرت العملة الصينية عند 6.9688 يوان للدولار بارتفاع 0.1 بالمئة خلال الجلسة.

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