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الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع عوائد السندات

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 07:21
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع عوائد السندات
سجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست من من العملات المنافسة، 91.632 بالقرب من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 91.484
أبرز العناوين
استقر الدولار الاثنين قرب أقل مستوى في شهر مقابل عملات أخرى، فيما حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في خمسة أسابيع بعدما أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرته بأن أي زيادة في معدل التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.

استقر الدولار الاثنين قرب أقل مستوى في شهر مقابل عملات أخرى، فيما حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في خمسة أسابيع بعدما أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرته بأن أي زيادة في معدل التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.

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ونزلت العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا بفعل تحسن الإقبال على المخاطرة وسط موجة صعود للأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.

ومنيت بتكوين بخسائر يوم الأحد، متراجعة 14 بالمئة إلى 51 ألفا و541 دولارا. وفي أحدث تعاملات سجلت 57 ألفا و20 دولارا.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست من من العملات المنافسة، 91.632 بالقرب من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 91.484، وهو مستوى انحدر إليه آخر مرة في 18 مارس آذار.

وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 108.55 ين قرب أقل مستوى منذ 24 مارس آذار.

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وسجل اليورو 1.1958 دولار أمريكي قرب أعلى مستوى منذ الرابع من مارس آذار.

وكتب كريس وستون رئيس الابحاث في بيبرستون ماركتس، وهي شركة سمسرة للنقد الأجنبي في ملبورن، في مذكرة للعملاء "ستهيمن سوق الدخل الثابت على عالمي هذا الأسبوع" مع احتمال استمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية مما يضعط على الدولار.

وأضاف أن مكاسب وول ستريت وسط قدر قليل من التقلبات "ستحد من صعود الدولار وتستقطب المزيد من بائعي العملة الأمريكية".

كلمات دالة:ارتفاع الدولارانخفاض الدولار

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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