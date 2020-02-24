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الدين الخارجي لقطر يرتفع 25% في 2019 إلى 54 مليار دولار

منشور 24 شباط / فبراير 2020 - 12:00
يمثل الدين الخارجي لقطر ما نسبته  32% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأولى المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم
قطر
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إرتفع اجمالي الدين الخارجي لقطر بنهاية العام  2019 بنسبة 25.3 % على أساس سنوي، إلى نحو 54 مليار دولار أميركي

إرتفع اجمالي الدين الخارجي لقطر بنهاية العام  2019 بنسبة 25.3 % على أساس سنوي، إلى نحو 54 مليار دولار أميركي وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

ويمثل الدين الخارجي لقطر ما نسبته  32% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأولى المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

هذا وارتفع  اجمالي قروض القطاع العام القطري بنهاية  شهر يناير بنسبة 4.5% على أساس شهري إلى ما يعادل 91 مليار دولار، وبما يمثل 52% من اجمالي الناتج الإجمالي.

وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت  في شهر مارس من العام الماضي سندات دولية بواقع 12 مليار دولار لتمويل مشاريع أساسية في الدولة التي تستعد لاستقبال مونديال كرة القدم في العام 2022.

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Via SyndiGate.info


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