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الدين العام للأردن يرتفع لـ 40 مليار دولار في يناير الماضي

الدين العام للأردن يرتفع لـ 40 مليار دولار في يناير الماضي
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